(MENAFN - #Kuwait News Agency (KUNA)) KUWAIT, Aug 19 (KUNA) -- National Assembly Speaker Marzouq Ali Al-Ghanim sent congratulatory cables on Saturday to Speaker of Afghanistan's House of the People Adul Rauf Ibrahimi and Senate Chairman Fazal Hadi Muslimyar for their country's Independence Day. (end) nma.tb.ag

