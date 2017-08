(MENAFN - Emirates News Agency (WAM))

VIENNA, 10th August, 2017 (WAM) -- The price of OPEC's basket of fourteen crudes stood at US50.47 a barrel Wednesday, 9th August, 2017, compared with 50.49 the previous day, according to OPEC Secretariat calculations.

The OPEC Reference Basket of Crudes is made up of the following: Murban (UAE), Saharan Blend (Algeria), Grassol (Angola), Oriente (Ecuador), Zafiro (Equatorial Guinea), Rabi Light (Gabon), #Iran Heavy (Iran), Basra Light (Iraq), #Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), #Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia) and Merey (Venezuela).

WAM/Chris Moran

